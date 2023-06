40 Jahre ÖAMTC-Flugrettung: Wo damals alles begann

Premiere am Innsbrucker Airport

Am 1. Juli 1983 war es so weit: Vom Flughafen Innsbruck hob eine AS 355F mit dem Kennzeichen OE-FXA ab. Benannt nach dem Schutzpatron der Reisenden, dem heiligen Christophorus, erhielt die Maschine den Rufnamen Christophorus 1. Am Steuerknüppel saß Gilbert Habringer, Notarzt war Dr. Walter Phleps, Sanitäter Günther Dullnig.