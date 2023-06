Darum drehte Sarah Jessica Parker nie Nacktszenen

Als „Sex and the City“-Erfinder Darren Star ihr damals die Rolle der Carrie vorgeschlagen habe, habe ihr das Drehbuch eigentlich sehr gefallen, berichtete die 58-Jährige in der „Howard Stern Show“. „Ich fand das Drehbuch wirklich interessant und aufregend und anders und frisch, so etwas hatte ich noch nie gesehen.“