Entspannter Sommer für die heimischen Schüler

Rund 190.000 Schüler im weiten Land starten heute in die Sommerferien. Dabei können Lehrer wie Kinder auf ein „endlich wieder normales Schuljahr“ zurückblicken, wie Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont. Zumindest im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Denn: „Seit Ausbruch des Krieges haben wir bis zu 3000 ukrainische Kinder in unseren Schulen betreut und dafür 30 ukrainisch sprechende Personen eingestellt“, so die ÖVP-Politikerin.