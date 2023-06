Erste Einblicke in ein Programm voller Grauzonen

Krisen überall und unser Umgang mit Krieg, Klimawandel oder Pandemien ist mitunter fragwürdig, lässt so manche dämonische Seite der Menschheit aufblitzen. In diesen Grauzonen verorten herbst-Chefin Ekaterina Degot und ihr Team das Motto „Humans and Demons“. Einmal mehr lockt eine spannende Konzeption mit Performances, Ausstellungen, Parallel-Programm und Festivals im Festival.