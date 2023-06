Tiroler WK rührt Werbetrommel für den Lehrberuf

Fachberufsausbildung, um für Klima was zu tun

Gründe, warum eine Lehre sinnvoll ist, fallen Narr viele ein: So habe man mit Technik zu tun, die den neuesten Standards entspreche und sei somit immer am Puls der Zeit. Die Lehre sei ein Sprungbrett in die Selbstständigkeit, die soziale Kompetenz werde durch den Kundenkontakt gestärkt. Es gebe ausgezeichnete Karrierechancen, beim derzeitigen Fachkräftemangel müsse sich wirklich niemand Sorgen machen, keinen Job zu bekommen. Auch erwähnte er noch die hervorragenden Verdienstmöglichkeiten.