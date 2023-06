Neuer Literatur-Wettbewerb für steirische Schüler

Wettbewerb für die ganze Steiermark

Und so stellte Seidel, die die Fachschaft Deutsch leitet, den ersten „Ortweinpreis für Literatur“ auf die Beine. „Er richtet sich nicht nur an unsere Schüler, sondern an alle AHS- und BHS-Schüler der neunten bis dreizehnten Schulstufe in der Steiermark.“ Willkommen sind auch jene, die 2023 die Matura abgelegt haben.