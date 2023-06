Chris O‘Neill lässt die schwedischen Royals warten

Zu viel Aufmerksamkeit in Schweden

Royal-Experten sind sich aber sicher, dahinter steckte Ehemann Chris O‘Neill, der nicht nach Schweden und damit in die königlichen Kreise zurückwolle. „Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie sich Chris in Schweden und Stockholm akklimatisieren wird“, sagte unter anderem Johan T. Lindwall, Chefredakteur der schwedischen Zeitung „Svensk Damtidning“, und betonte: „Ich weiß, dass er sich oft über die Aufmerksamkeit beschwert hat, die seine Person erregt hat, wenn er in der Öffentlichkeit unterwegs war.“