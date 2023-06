Tickets für den Kultur.Sommer.Semmering gewinnen!

Bereit für ein unvergleichliches Kulturerlebnis hoch über dem Alltag? Gewinnen Sie jetzt 1x2 Tickets für den Kultur.Sommer.Semmering 2023! Erleben Sie internationale Künstlergrößen wie Klaus Maria Brandauer, Karl Markovics, Senta Berger und viele andere mehr in einer einmaligen Atmosphäre. Was Sie vor Ort noch erwarten wird, erzählen wir Ihnen in diesem Beitrag.