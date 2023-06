Schirm vor Lokal angezündet: „Sehr suspekt“

Wer ruft an einem Sonntag um 8 Uhr in der Früh an? „Zuerst habe ich gar nicht abgehoben, aber es kam mir schon seltsam vor“, sagt Franco Zucca. Der Inhaber des Lokals Peppino im Hofkeller in der Grazer Hofgasse rief zurück - und erfuhr, dass in der Nacht jemand einen seiner Sonnenschirme angezündet hatte.