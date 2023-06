Forstarbeiter auf der Turrach schwer verletzt

Gegen 13.30 Uhr führte der 35-Jähirge Holzarbeiten mittels Seilwinde durch. Dabei befestigte er Holzstämme an einem Seil. Anschließend wurden diese mit der an einem Bagger befestigten Seilwinde einen Hang hochgezogen. Bei den Arbeiten verkeilte sich das Seil an einem Holzstumpf, löste sich und schnellte dem Arbeiter an den Kopf. Dabei erlitt der Forstarbeiter schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mittels Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen.