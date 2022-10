Nach Meißel-Mord an Ehefrau Einbruch vorgetäuscht

Am 24. August erschütterte die Meldung über einen weiteren Frauenmord nicht nur die Gemeinde Oberwaltersdorf im Bezirk Baden. Erneut war eine Frau unter brutalen Umständen zu Tode gekommen. Und wie so oft ist auch in diesem Fall der eigene Ehemann der mutmaßliche Täter. Nach Wochen des Schweigens und zahlreichen Lügengeschichten, gestand der dringend tatverdächtige 64-Jährige nun, seine Ehefrau mit einem Meißel getötet zu haben, die „Krone“ berichtete. Rund zehnmal habe er auf die 57-Jährige eingestochen.