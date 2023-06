In Tulln wird gegen weltweite Hungersnot geforscht

Molekularbiologischen Methode

Am Tullner Biotech-Campus der Fachhochschule Wiener Neustadt arbeiten Forscher daher daran, die Getreidekrankheit besser zu verstehen und dadurch auch besser bekämpfen zu können, um so einen wichtigen Schritt zur globalen Getreideversorgung zu leisten. Sie bedienen sich dabei der OMICS-Technologie, einer molekularbiologischen Methode. „Mit Hilfe hochtechnologischer, computergestützter Geräte werden unzählige biologische Proben analysiert. So ist es möglich, parallel deren Gene, Proteine und Stoffwechselprodukte zu ermitteln“, berichten die FH-Forscher.