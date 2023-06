Salzburger Polizei strafte gleich 203 Raser ab

Im ganzen Bundesland kontrollierten die Polizisten am Samstag das Tempo der Verkehrsteilnehmer. 203 Lenker werden noch Post von der Bezirkshauptmannschaft erhalten: in Form einer Verwaltungsstrafe. Zwölf der Raser hatten einen richtigen Bleifuß: Sie überschritten die jeweilige Tempobegrenzung gleich um mehr als 30 km/h und müssen mit besonders empfindlichen Strafen rechnen. Außreiser war ein Motorradlenker, der im Bereich der Gerlosstraße seine Maschine auf 128 km/h trieb, obwohl nur Tempo 70 in dem Bereich erlaubt war.