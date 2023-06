Lenker (17) hatte Führerschein erst drei Monate

Der Lenker war in dem Autowrack schwer verletzt eingeklemmt. Die Mitfahrer konnten sich trotz der Verletzungen selbstständig befreien. Sie liefen auf die Bundesstraße und hielten Autofahrer an, um den Notruf zu tätigen. Feuerwehrleute aus Lofer befreiten danach den 17-Jährigen. Bei noch laufender Reanimation flog ein Rettungshelikopter ihn in das Uniklinikum, wo er später den schweren Kopfverletzungen erlag. Die verletzten Freunde kamen in Spitäler nach Salzburg, Zell am See und St. Johann in Tirol.