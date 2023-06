Vorwürfe nach Sauf-Eskapade: Grealish wehrt sich

Kritik seitens der Medien

Bei den britischen Medien kamen die Einlagen Grealishs weniger gut an. „Egal, was er in seiner Karriere sonst noch erreicht: Es wird als Jack Grealishs grösste Errungenschaft eingehen, für eine wilde 48-Stunden-plus Party breite Anerkennung zu erhalten, bevor er in die Nationalmannschaft einrückt“, schrieb etwa der „Mirror“.