20 Zentimeter großer Stein fällt auf Kletterer

Diese Klettertour war bereits zu Ende, bevor sie richtig losgehen konnte. Zwei erfahrene Alpinisten aus Deutschland im Alter von 49 und 57 Jahren stiegen Sonntagfrüh von Scheffau in Tirol aus in Richtung des Schneekars am Wilden Kaiser auf, um dort die Kletterroute Sonnenpfeiler zu klettern. Gegen 8.30 Uhr erreichen die beiden den Einstieg der Klettertour. Der 57-Jährige kletterte die erste Seillänge im Vorstieg. Am Stand holte er das Seil ein. Noch ehe der Nachsteiger vom Standplatz los kletterte, löste sich über den 49-Jährigen aus derzeit unbekannter Ursache ein ca. 20 Zentimeter großer Stein und fiel in seine Richtung. Der Alpinist wurde am rechten Oberschenkel getroffen.