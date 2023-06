Heftige Kollision in Tirol forderte drei Verletzte

Der 17-jährige Einheimische war mit seinem Auto auf der Innsbruckerstraße in St. Johann in Tirol in Richtung Going unterwegs. Zeitgleich dürfte der 65-jährige Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug vom Mauckweg in die Innsbruckerstraße eingebogen sein. Dabei kam es zur Kollision.