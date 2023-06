Mehrere Schwerverletzte bei Bike-Unfällen in Tirol

Viel zu tun gab es am Samstag für die Einsatzkräfte. In ganz Tirol häuften sich die Verkehrsunfälle mit mehreren zum Teil schwer Verletzten. Gegen 15.45 Uhr krachte es auf der L11 in Inzing. Eine erst 15-Jährige war mit einer Gleichaltrigen am Motorfahrrad unterwegs. Plötzlich kam sie von der Fahrbahn ab, die Ursache ist noch völlig unbekannt. Sie krachte mit dem Vorderrad gegen die Gehsteigkante, die Mädchen kamen zu Sturz und verletzten sich. Die Lenkerin selbst wurde mit Verdacht auf Schulterfraktur schwer verletzt, ihre Begleiterin leicht. Beide wurden von der Rettung in das Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht.