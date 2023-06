Diese Firma ist im besten Sinn am Holzweg

So ging etwa kürzlich auf der Sommeralm eine Windturbine mit Holzrotorblättern in Betrieb. In der Murtalbahn, die nach einem Unfall gerade saniert wird, kommt, wo immer möglich, Holz zum Einsatz, und auch in der Autoindustrie beginnt sich der Naturwerkstoff immer mehr durchzusetzen, etwa als Seitenaufprallschutz. Die Vorteile liegen für Stoppacher auf der Hand: „Es ist ein regionales, nachhaltiges Produkt, das sehr leicht ist und auch kostentechnisch wettbewerbsfähig.“