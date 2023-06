Skorpion und Kätzchen waren blinde Passagiere

„Die Frau hat es genau richtig gemacht. Einen kleinen Skorpion fängt man wie eine Spinne: Ein Glas darüber stülpen, ein Blatt Papier darunterschieben und umkippen“, sagt Oswin Mair, Präsident der Österreichischen Tierrettung in Salzburg, die das Tier in den Zoo Salzburg brachte. Dort lebt der „Alpiscorpius germanus“ jetzt in einem Terrarium beim Gibbonaffenhaus.