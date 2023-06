Dumpinglöhne! FC Bayern zu hoher Strafe verdonnert

Das Hauptzollamt in München habe gegen den FC Bayern „einen Einziehungsbescheid in Höhe von rund 200 000 Euro erlassen“, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Der Klub soll zwischen November 2016 und November 2021 Arbeitskräfte auf 450-Euro-Basis beschäftigt und entlohnt haben, obwohl deren tatsächlicher Beschäftigungsumfang bei Weitem höher gewesen sein soll.