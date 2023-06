Einigung bei TV-Übertragung der Frauen-WM erzielt!

„... Deutschland, GBR, FRA, Italien und Spanien in Vertrag aufzunehmen ...“

„Die EBU hat mit der FIFA eine grundsätzliche Vereinbarung getroffen, die Märkte Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien in den bestehenden Vertrag für die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2023 aufzunehmen“, hieß es in einer Mitteilung. Die Weltmeisterschaft findet vom 20. Juli bis 20. August statt, in Österreich überträgt der ORF.