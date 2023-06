Baby stürzte in Bach: Neuigkeiten aus der Klinik

Der Albtraum vom vergangenen Sonntag endete jetzt mit großer Freude und Erleichterung: Hinter dem Imbissstand seines Vaters an der Salzburger Straße stürzte – wie die „Krone“ berichtete – ein einjähriger Bub in das rund zwei Meter breite und einen Meter tiefe Mühlbachl in St. Johann in Tirol. Das Kind wurde von der Strömung mitgerissen, der Vater wollte verzweifelt und wild gestikulierend Autofahrer anhalten. „Vier oder fünf Fahrzeuge fuhren vorbei. Ich habe dann gestoppt, obwohl ich nicht wusste, was los ist“, schildert Franz Jöchl die eigenartige Situation.