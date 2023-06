Andrea Brandner wird neue Sozialstadträtin der SPÖ

Vincent Pultar übernimmt den Klub

Für die Verjüngung in der Partei soll der 30-jährige Vincent Pultar sorgen. Er folgt Brandner als Klubvorsitzender der Stadtpartei nach. Pultar, der Michael Wanner in den Aufsichtsrat der Wohnbaugenossenschaft gswb folgt, will das Thema Wohnen noch mehr in das politische Zentrum rücken.