Richtiges Verhalten in Krisen und bei Katastrophen

Namhafte Vortragende, zahlreiche Kursteilnehmer

Seit Dezember des Vorjahres läuft der Unikurs in Lienz. Bislang brachten zahlreiche Experten der Kooperationspartner, etwa des Landes Tirol, der Freiwilligen Feuerwehr oder des Bundesheeres ihr Know-how ein. Nicht nur den regulären Kursteilnehmern, die in sechs Modulen bzw. 150 Einheiten ihre Qualifikation erwerben, steht ein Besuch bei einem der Module zu: „Ein Einstieg in die laufenden Module ist flexibel und rasch möglich. Meist sind die Teilnehmenden so interessiert, dass sie weitere Module buchen“, schildert Wolsegger.