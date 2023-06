„Befürchte, Teuerung ist gekommen, um zu bleiben“

Wie sehen Sie die aktuelle Situation in der SPÖ? Zuletzt ließen die Verantwortlichen auf Bundesebenen kein Fettnäpfchen aus.

Wir werden, so wie bisher, mit einer konstruktiven und guten politischen Kultur das in uns gesetzte Vertrauen rechtfertigen und, wo es verloren gegangen ist, zurückgewinnen. Die Sozialdemokratie, ihre Haltung und ihre Wertegemeinschaft verliert durch diesen Fehler weder an Aktualität noch an Wichtigkeit für die Menschen in diesem Land.