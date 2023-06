Tierquäler entsorgte Königspython im Stoffsack

Einen nicht alltäglichen Fund machte am 4. Juni eine Frau bei den Müllcontainern am Auweg beim Sportplatz Mürzzuschlag: Neben den Tonnen stach ihr eine schwarze Schachtel ins Auge. Als sie diese öffnete, fand sie einen Stoffsack, in dem ein klobiges Etwas lag, das sich langsam bewegte.