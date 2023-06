An Grazer HTL steht Energiewende am Stundenplan

Von Fotovoltaik über Kleinwindkraft bis hin zu Wärmepumpen

Dafür steht das „Green Village“ am Standort in Gösting als steiermarkweit größtes Ausbildungszentrum bereit. „Von der Fotovoltaik über Kleinwindkraft, Solarthermie und Wärmepumpen bis hin zu Eisspeicher können die Schüler hier alles selbst ausprobieren“, sagt Weigend. Erwachsene steht diese Möglichkeit in einem Kolleg offen, auch eine mehrtägige Ausbildung zum Fotovoltaik-Praktiker wird angeboten.