Von Imst zum Fernsteinsee über liebliches Gurgltal

Tour führt durch altehrwürdiges Schloss

Am Hang erblicken wir außerdem die Brauerei Starkenberger - ein Oberinntaler Biermythos. In Nassereith führt uns der Radweg durch die Ortschaft, vorbei an schönen Bauwerken wie das Hotel Post, bis zu einem Waldstück, das uns zum Fernsteinsee führt. Dort geht es durch das altehrwürdige Schloss (Schiebestrecke) ziemlich steil bergauf in Richtung Fernpass.