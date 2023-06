Bikes, Geld, Lebensmittel: Trio auf Beutezug

An Staatsanwaltschaft angezeigt

Noch in derselben Nacht nahm das Trio einen Hofladen in Stans ins Visier. Sie rissen die Kasse von der Wand und stahlen Geld sowie Lebensmittel. Durch Ermittlungen der Polizei Schwaz konnte die Jugendbande ausgeforscht werden. Sie werden auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.