Das „Haus der Natur“ als neues Ensemblemitglied

Knapp 3 Millionen Euro werden investiert

2,9 Millionen Euro investieren Land Tirol, Gemeinde- und Tiroler Jägerverband in das „Haus der Natur am Schrofen“ (Bauzeit ein Jahr), das schräg über dem bestehenden Gebäude des Steinbockzentrums thronen wird. Dieses kann nämlich mit seinen Ausstellungsflächen dem Bedarf an der Darstellung zum Thema Natur und Mensch im Hochgebirge derzeit nicht ausreichend gerecht werden.