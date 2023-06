Bei Kinderbetreuung in den Ferien noch Lücken

Das Recht auf Kinderbetreuung ist im Regierungsprogramm von Schwarz und Rot niedergeschrieben. Wie das flächendeckend zu schaffen ist, wird aktuell erarbeitet. Wertvolle Daten liefert die eben fertiggestellte Kinderbetreuungsstatistik. Laut dieser wird mehr als ein Drittel der Tiroler Kinder unter 15 Jahren in einer der insgesamt 1235 Einrichtung betreut, in Summe 41.300 Mädchen und Buben. Damit ist laut Regierung ein neuer Betreuungs-Höchststand erreicht. Die Nachfragen ist also da.