Tiroler weltweit mit dem Formel 1 Zirkus unterwegs

In der aktuellen Saison standen schon Flüge nach Bahrain, Saudi-Arabien, Australien, Aserbaidschan und Miami auf dem Programm. Nun folgen die Rennen in Europa. Ab September folgen dann Wettkämpfe in Singapur, Japan, Katar, den USA, Mexiko sowie Brasilien. Pro Jahr sammeln die Wildschönauer also etliche Flugmeilen und Straßenkilometer. Ein Fulltime-Job, der den Tirolern viel abverlangt.