Dult endete am Wochenende mit neuem Rekord

Über 100 Fahrgeschäfte, Spiel- und Imbissstände begeisterten die Besucher auf dem 30.000 Quadratmeter großen Vergnügungspark. Rund 190.000 Gäste besuchten heuer das laut Eigendefinition größte Volksfest Westösterreichs. „Mit 190.000 Personen schließen wir nicht nur an die besten Vorjahre an, sondern haben diese wieder deutlich übertroffen. Natürlich hat uns heuer auch das perfekte Wetter in die Karten gespielt“, sagt Messe-Geschäftsführer Alexander Kribus.