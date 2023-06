Deutscher rutschte auf Schneefeld 20 Meter ab

Die Deutschen im Alter von 27 und 28 Jahren brachen in den Mittagsstunden in Lofer zu einer Zweitageswanderung auf. Sie wollten am ersten Tag den markierten Steig über die Mayrbergscharte zur alten Traunsteinerhütte gehen und dort nächtigen. Unterhalb der felsigen und steilen Mayrbergscharte, auf einer Höhe von rund 1.900 Meter, passierte der Vorfall. Einer der Männer rutschte bei der Querung eines steilen Schneefeldes aus und kam nach rund 20 Metern unverletzt zum Stillstand.