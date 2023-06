Bei der Eröffnung bebten die Kronleuchter

Davon war am Eröffnungsabend des Festivals am Freitag aber nicht mehr viel zu hören. Das lag zum einen an der aus den Boxen dröhnenden Musik von DJ Gregor Tresher, die den Karl-Böhm-Saal ordentlich zum Beben brachte. Zum anderen wollten die Veranstalter feiern, was es noch zu feiern gab. „Wir mussten einigen Künstlern wegen der Budget-Kürzungen wieder absagen“, erzählte einer der Veranstalter, Markus Rauchmann, der „Krone“.