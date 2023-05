Skispringer tüftelt im „Home-Office“ an Hocke

Für Laien schaut ein Sprung wie jeder andere aus. Skispringer tüfteln aber das ganze Jahr an ihrer Technik, der Ritt auf dem Luftpolster gilt als eine der komplexesten Bewegungsabläufe im Sport. Jeder zusätzliche Weitenmeter kann entscheiden. Philipp Aschenwald übt ab sofort im „Home-Office“. Sponsor Hargassner hat dem 27-jährigen Zillertaler eine Mini-Anlaufspur daheim in die Garage gestellt. „Auf einer Schanze kann ich fünf, sechs Sprünge machen, hier schaffe ich in einer Stunde locker 15 Fahrten.“