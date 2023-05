Kaley Cuoco: Tochter Matilda hat Schauspielgene

Cuoco erzählte, wie sie die Produzenten fragte, ob Ava schwanger sein könnte, damit sie ihren Babybauch nicht verstecken müsste: „Ich fragte: ,Was wäre, wenn diese Figur schwanger wäre? Und sie sagten: ,Ähm ...‘ und ich sagte: ,Überlegt es euch gut, denn vielleicht ist es eine wirklich gute Idee - und vielleicht ist es die einzige Möglichkeit. Sie sahen mich an, ich lächelte und alle sagten: ,Oh, mein Gott, bist du schwanger?‘ Ich sagte: ,Ja.‘“