Dem Hoppala folgte der Abschied von Albian Ajeti

Ajeti: Kaufoption wird nicht gezogen

Schicker selbst steckt bereits tief in den Kaderplanungen: „Nach Ingolitsch, Ljubic und Siebenhandl wird auch Albian Ajeti Graz verlassen. Wir haben uns entschlossen, die Kaufoption bei Celtic nicht zu ziehen. Albian ist zwar ein spannendes Paket, ist aber leider nicht so in den Rhythmus gekommen wie erhofft und dafür war die Ablösesumme zu hoch.“ Am Stürmersektor ist Sturm aber mit Emegha, Sarkaria, Jantscher, Böving, Teixeira sowie Fuseini, Lang und Grgic sehr gut aufgestellt.