Giftige Vogelspinne von Anrainerin „eingekocht“

Dieser Anblick lässt manchen Menschen regelrecht das Blut in den Adern gefrieren: Spinnen. Was für die einen willkommene „Haustiere“, ist für andere eine Horrorvorstellung wie im Film „Arachnophobia“. Auch im weiten Land sorgte eine giftige Gattung jüngst für reichlich Unbehagen. Denn in der Vöslauer Straße in Baden krabbelte eine Vogelspinne seelenruhig ihres Weges. Doch bevor das Tier Angst und Schrecken verbreiten konnte, rückte ihr eine Anrainerin beherzt zu Leibe.