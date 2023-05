Tiroler (65) stürzte in Kletterhalle in den Tod

„Der Mann war am Abend alleine in der Kletterhalle und stieg derzeitigen Erkenntnissen zufolge in verschiedene Routen mittels Selbstsicherung ein“, heißt es seitens der Polizei. Gegen 18.40 Uhr hörten dann Mitglieder des Alpenvereins, die sich in der Kantine der Kletterhalle aufhielten, einen lauten Knall und liefen daraufhin sofort in die Halle. Dort fanden sie den Einheimischen leblos am Boden liegend vor und setzten unverzüglich die Rettungskette in Gang.