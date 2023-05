Programm ermittelt Dringlichkeit des Notfalls

Neuerdings entscheidet in der Leitstelle der Computer, welche Hilfe im Notfall geschickt wird. Früher machten das erfahrene Sanitäter. „Das bringt mehr Patientensicherheit, eine Standardisierung, und ist international so üblich“, erklärt Leitstellen-Chef Peter Dioszeghy. Zwar nehmen nach wie vor Menschen die Notrufe an. Doch die Fragen gibt das Programm vor. Dabei kennt das System mehr als 19.000 verschiedene Szenarien - vom Herzinfarkt bis zur Massenkarambolage.