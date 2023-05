Schafft‘s der GAK? Aufstiegskampf heute LIVE

Der GAK steht ein Jahrzehnt nach der Neugründung im steirischen Unterhaus vor dem Comeback in der Fußball-Bundesliga. Nach Patzern der Konkurrenz stürmten die Grazer „Rotjacken“ in der 2. Liga am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Saison an die Spitze und wollen diese in den zwei ausstehenden beiden Runden nicht mehr abgeben. Schon heute könnte der GAK bei fremder Hilfe nach dem Heimspiel gegen Amstetten (19.15 Uhr) den Meistertitel feiern. Wir berichten live (siehe Ticker unten).