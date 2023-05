GAK-Aufstieg sorgt für den nächsten Stadiongipfel

„Keine großen Probleme“

Gespannt beobachtet man auch bei Sturm die Entwicklungen um den Stadtrivalen GAK. Bei Aufstieg der Roten teilen sich die Klubs ja künftig als Bundesligisten wie in früheren Zeiten ein Stadion. „Für uns würde sich nicht allzu viel ändern“, so Sportstätten-Manager Gerald Pototschnig. An ein und demselben Wochenende wird nie in der Merkur Arena gespielt, „dazu kann und muss GAK in der Bundesliga die LED-Banden nützen, müsste nicht mehr so viele Werbetafeln aufhängen. Wir haben außerdem auch in der Zweiten Liga versucht, dem GAK immer ein Stadion auf sehr hohem Standard zur Verfügung zu stellen.“