Uriger Klassiker für Jung und Alt über dem Inntal

Getrennt von den Bikern, Abkürzung am Schluss

Der Fahrweg zieht gemütlich im Wald nach oben, in 1100 Metern zweigt rechter Hand ein anderer Forstweg ab. Dabei handelt es sich um die (bezeichnete) Mountainbikestrecke, die wir den Bergradlern überlassen. Unser Fahrweg behält seinen Charakter bei, in etwa 1270 Metern trifft diese Route wieder auf die Radstrecke (im Winter Rodelbahn), die abermals ignoriert wird.