Rammstein-Sänger Lindemann stürzt von der Bühne

Rammstein-Sänger Till Lindemann ist derzeit mit Rammstein auf Tournee. Die Brachial-Band ist bekannt dafür, es nicht nur in ihrer Musik, sondern auch auf der Bühne richtig krachen zu lassen. In Sachen Pyrotechnik setzen sie mit jeder Tournee neue Maßstäbe - und auch ihre Showeinlagen sind berühmt-berüchtigt. Ein „Stunt“ aber war von Sänger Lindemann nicht geplant - er stürzte gegen Ende eines Konzerts in Vilnius von der Bühne.