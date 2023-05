Blitzschlag: Wirtschaftsgebäude stand in Flammen

Um exakt 16.39 Uhr, nachdem während eines Gewitters ein Blitz in ein Wirtschaftsgebäude in Halbenrain eingeschlagen hatte, wurde die Freiwillige Feuerwehr per Sirene alarmiert. Der Dachstuhl des Gebäudes, in dem Heu gelagert war, stand beim Eintreffen schon in Vollbrand.