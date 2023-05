Salzburger Feuerwehren wollen in Italien helfen

Im Alarmfall geht es schnell

Sollte der Einsatzbefehl kommen, könnte es also sehr schnell gehen. Den Weg ins Einsatzgebiet - gut 550 Kilometer - würden die Floriani mit Tempo 80 im Schwerfahrzeug-Konvoi zurücklegen. Für die Salzburger Feuerwehren sind Auslandseinsätze kein ganz seltenes Ereignis. So half man etwa schon bei Winterstürmen und Flutkatastrophen im europäischen Ausland. Erst 2021 halfen Salzburger Feuerwehrleute bei den verheerenden Waldbränden in Griechenland.