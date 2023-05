Der weise Wanderer zwischen den Welten ist tot

Der 1953 in Duvno geborene Dževad Karahasan war wohl der bedeutendste Autor Bosniens. Er entstammte einer muslimischen Familie, wurde aber schon früh von Franziskanern unterrichtet. Wegen des Balkankrieges musste er 1993 aus Sarajewo flüchten und kam 1996 als Stadtschreiber nach Graz, wo er bis zuletzt teilweise lebte. Als Grund nannte er einmal in einem „Krone“-Interview: „Von Sarajewo aus gesehen ist Graz die erste Stadt in der westlichen Welt. Als ich als Stadtschreiber hierhergekommen bin, hat sich zuerst meine Frau in Graz verliebt. Was mich schon immer angesprochen hat, ist, dass dies eine Stadt der Literatur ist. Es gibt zwar heute viel weniger Buchgeschäfte, als damals, als ich gekommen bin. Aber es gibt immer noch sehr viele gute Leser hier.“