„Egon Schiele nannte ihn seinen Freund“

Who the Hell is Erwin Osen? In Anlehnung an unseren jüngsten Songcontest-Beitrag sei diese Frage gestattet. In Kunstkreise dürfte das Universaltalent – Pantomime, Sänger, Regisseur – bekannt sein, und sei es nur als Motiv des noch bekannteren Egon Schiele. Diesem ist in seiner Geburtsstadt Tulln bekanntlich ein eigenes Museum gewidmet, dessen Kurator Christian Bauer wiederum nun ein Buch über Osen geschrieben hat. Darin wird nicht nur der „It-Man der Moderne“ besser beleuchtet, sondern auch die Beziehung zum Enfant terrible Schiele.